В Пензенской картинной галерее намерены закончить ремонт кровли

09.01.2021 | 15:30

У пензенской картинной галереи появится надежная крыша. В 2021 году завершится ремонт кровли старинного здания.

Началось все несколько лет назад, когда на работы выделили 600 тысяч рублей.

«Замена металлической кровли в местах протечек листами из оцинкованного железа, площадью 160 квадратных метров, с заменой обрешетки и карнизных свесов», - пояснял инженер Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Александр Зюзин.

«Проблем сейчас с протеканием крыши нет, кроме как весной, когда по стене какие-то потеки есть. Но это точечный момент, а пока что надо доделать ту часть, которая выходит на хозяйственный блок», - отметил директор галереи Кирилл Застрожный.

Также в планах - обновление фасада учреждения культуры (насколько хватит денег).

«У нас есть смета 2014 года на замену крыши и ремонт фасада с заменой окон. И в позапрошлом году выделяли 20 миллионов рублей в соответствии с ней. Подрядчики, посмотрев современные цены на материалы и работы, оценили минимум в 26 миллионов. Конкурс не удался», - рассказал Кирилл Застрожный.

В наступившем году продолжится установка в выставочных залах галереи новых светильников. Они современные и безопасные, не перегреваются и не взрываются. Благодаря таким точечным лампам картины выходят из тени и на полотнах становятся видны мельчайшие детали.

Пока что профессиональная музейная подсветка имеется в половине залов картинной галереи.