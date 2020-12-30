Юные пензенцы исполнили мировые хиты на сцене Центра культуры и досуга

30.12.2020 | 18:23

Мировые хиты в исполнении начинающих пензенских певцов - на сцене Центра культуры и досуга состоялся отчетный концерт академии вокала Янины Кругловой.

«Совершенно новые постановки, новые номера, то есть все будет здесь дебютным: сольное исполнение, коллективное исполнение и наше», - рассказала руководитель академии вокала Янина Круглова.

В 25 номерах были задействованы около 100 человек, занимающихся в академии. Студия совсем молодая, открылась три года назад, но уже может похвастаться успешными воспитанниками, которые своими голосами покоряют сердце пензенского зрителя.

Полную версию концерта смотрите в ближайшее время на 11 канале. Следите за программой.