В Пензе парк Белинского сохранил традицию проведения елок на улице

27.12.2020 | 18:30

Злая волшебница вновь пытается испортить Новый год! Спасти праздник должны были юные пензенцы, которые пришли в парк имени Белинского на открытие ледяного городка.

Представление с участием Деда Мороза и Снегурочки организовали с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Артисты в защитных масках, даже несмотря на то, что елка установлена на свежем воздухе. По округе разносились популярные детские песни и хиты, которые слушали люди, рожденные еще в прошлом веке.

«Мы один из ну очень небольшого количества парков в центральной полосе России, где в зимнюю холодную погоду проводятся елки на улице. Все остальные учреждения работают в помещениях. Эта традиция была в парке много-много-много лет назад. И мы эту традицию не меняем», - сообщила директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

Так же, как и обустройство ледяного городка. Скатиться с горки стремятся и дети и взрослые. Причем возраст последних не имеет значения. Ирина Мезенкова пришла на праздник со своей внучкой, в итоге не устояла на ногах - села на ледянку сама.

«Я бабушка, но мне очень нравится! Я еще пойду скатнусь», - засмеялась она.

Все смешалось в парке Белинского: фотозона в виде ступы Бабы-яги, Царевна-лягушка на входе у огромного зеркала, Золотая Рыбка рядом с корытом, Водяной из мультфильма «Летучий корабль». В общем, автор ледяных скульптур этой зимой решил не придерживаться одной темы.