Выставка в Спасском соборе Пензы расскажет об истории Сурского края

11.12.2020 | 10:36

Во вторник, 15 декабря, в Спасском кафедральном соборе областного центра откроется выставка «Золотое кольцо Сурского края», посвященная истории Пензенской губернии.

Посетители узнают о графе Михаиле Сперанском, поддержавшем предложение дворян об открытии уездных училищ, Александре Панчулидзеве, при котором была основана губернская больница и учреждены «Пензенские губернские новости», о благотворителе Николае Селиверстове, завещавшем 300 тысяч рублей на открытие рисовальной школы, о почетной жительнице Марии Киселевой - из своих средств она финансировала строительство в городе богадельни (ныне инфекционная больница) и нескольких значимых храмов, а также многих других исторических личностях.

Большой блок посвящен святителю Иннокентию Пензенскому (Смирнову), священноисповеднику Иоанну Оленевскому, священномученику Иоанну (Поммеру).

Кроме того, на выставке будут представлены экспонаты из Спасского кафедрального собора: памятная доска о посещении собора императором Николаем II (1904 год), значок народного ополчения 1850-х гг., архивные документы, закладной камень Евлампиевской часовни-усыпальницы пензенских архиереев.

Один из разделов экспозиции посвящен подземным ходам Пензы. В случае прорыва противника они позволяли зайти врагу в тыл и нанести удар или вовремя эвакуировать из города население. А в 1858 году во время пожара горожане укрылись в подземных галереях от бушующего огня. Система подземных ходов связала ключевые объекты в историческом центре города. Об этом свидетельствуют фотоматериалы.

В экспозицию также войдут работы студентов Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого и художников Сурского края, созданные на пленэре. Кроме того, состоится презентация виртуальных экскурсий на интерактивных сенсорных столах.

«Время работы выставки - с 15 по 31 декабря ежедневно, с 9:00 до 20:00. Экскурсии проводятся каждый день в 17:00, 18:00 и 19:00. Место проведения - Спасский кафедральный собор, адрес: г. Пенза, Соборная площадь, д. 3. Вход свободный», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.