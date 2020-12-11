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Культура

Выставка в Спасском соборе Пензы расскажет об истории Сурского края

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Во вторник, 15 декабря, в Спасском кафедральном соборе областного центра откроется выставка «Золотое кольцо Сурского края», посвященная истории Пензенской губернии.

Посетители узнают о графе Михаиле Сперанском, поддержавшем предложение дворян об открытии уездных училищ, Александре Панчулидзеве, при котором была основана губернская больница и учреждены «Пензенские губернские новости», о благотворителе Николае Селиверстове, завещавшем 300 тысяч рублей на открытие рисовальной школы, о почетной жительнице Марии Киселевой - из своих средств она финансировала строительство в городе богадельни (ныне инфекционная больница) и нескольких значимых храмов, а также многих других исторических личностях.

Большой блок посвящен святителю Иннокентию Пензенскому (Смирнову), священноисповеднику Иоанну Оленевскому, священномученику Иоанну (Поммеру).

Кроме того, на выставке будут представлены экспонаты из Спасского кафедрального собора: памятная доска о посещении собора императором Николаем II (1904 год), значок народного ополчения 1850-х гг., архивные документы, закладной камень Евлампиевской часовни-усыпальницы пензенских архиереев.

Один из разделов экспозиции посвящен подземным ходам Пензы. В случае прорыва противника они позволяли зайти врагу в тыл и нанести удар или вовремя эвакуировать из города население. А в 1858 году во время пожара горожане укрылись в подземных галереях от бушующего огня. Система подземных ходов связала ключевые объекты в историческом центре города. Об этом свидетельствуют фотоматериалы.

В экспозицию также войдут работы студентов Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого и художников Сурского края, созданные на пленэре. Кроме того, состоится презентация виртуальных экскурсий на интерактивных сенсорных столах.

«Время работы выставки - с 15 по 31 декабря ежедневно, с 9:00 до 20:00. Экскурсии проводятся каждый день в 17:00, 18:00 и 19:00. Место проведения - Спасский кафедральный собор, адрес: г. Пенза, Соборная площадь, д. 3. Вход свободный», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

врасскажет об истории Сурского края
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

Глава 3

Статья 65

1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации:

Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чувашия;

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край;

Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область , Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область - Кузбасс, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область;

Москва, Санкт-Петербург, Севастополь - города федерального значения;

Еврейская автономная область;

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.

2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе

Гость||

Никакого «Сурский край» в Конституции НЕТ!

Никакого «Сурский край» никогда в истории не существовало!

Гость||

Зачем нам это знать?

Гость||

Сурский cry (Гость писал(a):

Никакого «Сурский край» в Конституции НЕТ!

Никакого «Сурский край» никогда в истории не существовало!

ты не понял,

Сурский cry (Сурский плач)

Гость||

Горожане! хватит плевать и харкать прямо на дорогу! делайте это на обочину или на край тротуара.Устал зигзагами ходить,безкультурные.

Гость||

Гость писал(a):

Горожане! хватит плевать и харкать прямо на дорогу! делайте это на обочину или на край тротуара.Устал зигзагами ходить,безкультурные.
Уточните где перестать смачно плевать прямо на дорогу. В Сурском крае или Пензенской области?

Гость||

На прихрамовой территории.

Гость||

А какие выставки в краеведческом музее?

Гость||

Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений http://bit.do/refond Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минуты пришли.

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