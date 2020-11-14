Пензенец вошел в число финалистов окружного фестиваля стрит-арта

14.11.2020 | 20:45

В онлайн-режиме члены жюри окружного фестиваля выбрали самого талантливого уличного художника. Пензу в творческом конкурсе представил Александр Козырев - автор граффити «Спасибо врачам» на улице Кирова.

«Была использована фасадная краска, работали кистями. Какие-то последние штрихи наносили из баллончиков», - рассказал финалист фестиваля «ФормART».

Фестиваль Приволжского федерального округа длился с июля по октябрь. Сначала представители регионального жюри выявляли лучшего мастера.

«Это не картины и не картинная плоскость, а стены. На них любое изображение - не в интерьере, а в городской среде, то есть это уличное искусство. Размерами оно сильно отличается, и это, наверное, самое сложное», - пояснила директор детской художественной школы № 3 г. Пензы Светлана Лисушкина.

Затем в течение часа проходил финал. Пользователи интернета наблюдали за борьбой 14 финалистов.

«У нас всего три призовых места. За первое место победитель получает 100 тысяч рублей, за второе - 75 тысяч и за третье - 50 тысяч рублей», - уточнил начальник управления Министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

Безоговорочным лидером признали художника из Самары.