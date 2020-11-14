Сетевое издание|18+|Суббота|14 ноя 2020|21:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Культура

Пензенец вошел в число финалистов окружного фестиваля стрит-арта

Печать

В онлайн-режиме члены жюри окружного фестиваля выбрали самого талантливого уличного художника. Пензу в творческом конкурсе представил Александр Козырев - автор граффити «Спасибо врачам» на улице Кирова.

«Была использована фасадная краска, работали кистями. Какие-то последние штрихи наносили из баллончиков», - рассказал финалист фестиваля «ФормART».

Фестиваль Приволжского федерального округа длился с июля по октябрь. Сначала представители регионального жюри выявляли лучшего мастера.

«Это не картины и не картинная плоскость, а стены. На них любое изображение - не в интерьере, а в городской среде, то есть это уличное искусство. Размерами оно сильно отличается, и это, наверное, самое сложное», - пояснила директор детской художественной школы № 3 г. Пензы Светлана Лисушкина.

Затем в течение часа проходил финал. Пользователи интернета наблюдали за борьбой 14 финалистов.

«У нас всего три призовых места. За первое место победитель получает 100 тысяч рублей, за второе - 75 тысяч и за третье - 50 тысяч рублей», - уточнил начальник управления Министерства образования Пензенской области Александр Бочкарев.

Безоговорочным лидером признали художника из Самары.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте