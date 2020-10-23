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Культура

В Пензе открыли экспозицию в честь 80-летия отделения союза художников

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Презентации, выставки, сотни гостей, вручение дипломов и благодарностей - все это в прошлом. В 2020-м в залах картинной галереи пусто. Торжественную церемонию открытия экспозиции в честь 80-летия местного отделения Союза художников России решили не проводить, чтобы избежать массового скопления людей из-за пандемии коронавируса.

Юбилейный вернисаж занял несколько помещений и весь коридор первого этажа. Там выставлены лучшие работы местных мастеров.

«Пензенскую школу отличает дань традициям русского реализма, который заложил еще Константин Савицкий на рубеже XIX-XX веков. Однако у разных художественных ответвлений пензенской школы свой особый почерк: кто-то пишет более размашисто, кто-то пишет лессировочным письмом, кто-то прорабатывает много деталей», - рассказал заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Региональное отделение союза художников объединяет более 100 человек. А в середине 90-х местные скульпторы и живописцы могли остаться и без своей организации - после развала Советского Союза многим стало не до искусства.

«20 лет тому назад, когда я пришел в организацию, было огромное количество долгов (более 120 миллионов), не было уставных документов. Не было ничего, было только желание защитить свою организацию», - отметил председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Шабанов.

«В декабре 1939 года в картинной галерее, которая в то время располагалась в здании художественного училища, состоялась первая выставка пензенских художников. В декабре ей исполняется 81 год. После нее стал активно обсуждаться вопрос о создании регионального отделения», - пояснил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Юбилейный вернисаж - крупнейший из всех, которые когда-либо устраивали в галерее. Представители оргкомитета подобрали 200 с лишним экспонатов.

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