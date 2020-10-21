Сетевое издание|18+|Среда|21 окт 2020|21:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
 

Культура

В Пензе принимают заявки на участие в фестивале молодежных театров

Печать

«Театральное Приволжье» ждет. Отбор начался. Министерство культуры и туризма Пензенской области принимает заявки от детских студий и студенческих творческих коллективов, которые хотят участвовать в фестивале. До декабря определят лучших, которые затем будут представлять регион на окружном финале. Все происходит в режиме онлайн.

«Свободная тематика, позитивные пьесы, актуальные и современные для молодежи - мы не ограничиваем в творческом полете наших участников. Любая тематика будет рассмотрена», - рассказала врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Пензенская область активно приняла участие в фестивале и в прошлом году. Детская студия «Арлекин» и студенческий театр «Кириллица» вошли в пятерку лучших любительских коллективов Приволжского федерального округа.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте