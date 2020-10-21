В Пензе принимают заявки на участие в фестивале молодежных театров

21.10.2020 | 20:04

«Театральное Приволжье» ждет. Отбор начался. Министерство культуры и туризма Пензенской области принимает заявки от детских студий и студенческих творческих коллективов, которые хотят участвовать в фестивале. До декабря определят лучших, которые затем будут представлять регион на окружном финале. Все происходит в режиме онлайн.

«Свободная тематика, позитивные пьесы, актуальные и современные для молодежи - мы не ограничиваем в творческом полете наших участников. Любая тематика будет рассмотрена», - рассказала врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Пензенская область активно приняла участие в фестивале и в прошлом году. Детская студия «Арлекин» и студенческий театр «Кириллица» вошли в пятерку лучших любительских коллективов Приволжского федерального округа.