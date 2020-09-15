В Пензе откроется выставка необычных работ из стружки в формате 3D

15.09.2020 | 09:47

В Пензенской областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова готовится к открытию выставка необычных работ.

«Они не написаны маслом или акварелью, а созданы в объемном виде, в формате 3D. Среди них - натюрморты, сделанные в эксклюзивной технике с применением стружки, наклеенной на плоскость», - пояснили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Автор произведений - пензенский художник, скульптор, дизайнер, член Союза художников России Виктор Москалец.

Три года назад, в октябре 2017-го, он представил в музее Ульяновых выставку-загадку «Дружеские шаржи узнаваемых политиков в российских заповедниках». К бюстам, изготовленным из ткани, гофрокартона, стружек и опилок, он сочинил подсказки в стихах.

В одном из своих последних интервью художник-авангардист сказал: «Я хочу, чтобы мои картины не пылились в запасниках, а их видели люди». Сегодня это завещание Виктора Москальца воплощается в жизнь благодаря стараниям его детей.

Выставка под названием «И добрых дел букет» начнет работу в ближайшее время. О дате ее открытия будет сообщено дополнительно.