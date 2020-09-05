В Колышлейском районе квартиры для сирот покупались по завышенной цене

05.09.2020 | 16:10

В Колышлейском районе прокуратура выявила нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

В июне администрация района разместила извещения о проведении трех электронных аукционов на приобретение благоустроенного жилья для детей-сирот. При этом начальная (максимальная) цена контракта вдвое превышала рыночную стоимость квартир.

Определение цены проводилось нормативным методом без анализа рынка, что не отвечает требованиям законодательства о контрактной системе.

Чтобы предотвратить неэффективное расходование бюджетных средств и направить их на покупку квартир большему количеству сирот, прокуратура обратилась в суд. Служители Фемиды признали три электронных аукциона недействительными.

«Кроме того, прокуратура возбудила дела об административных нарушениях. Виновным должностным лицам назначены наказания в виде штрафов», - сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.