Для пензенцев в День знаний споет российский артист Трофим

31.08.2020 | 18:02

От традиционной презентации спортивных школ к фестивалю с красивым названием «Первый шаг к успеху». В День знаний на Юбилейной площади состоится грандиозный праздник, на котором родители вместе с детьми смогут познакомиться с представителями секций, творческих коллективов, узнать о достижениях воспитанников и определиться с выбором, чем же ребенок будет заниматься в свободное от учебы время.

«Заявлено рекордное количество участников-организаций - по моим подсчетам, 134. Также НКО проведут свой фестиваль «Доброе сердце».

Впервые на Юбилейную площадь приедет мобильный кванториум, который может разъезжать не только по Пензе, но и по области и вовлекать детей в техническое творчество и не только», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

На организационном собрании решали, где будет располагаться сцена, куда поставят скалодром, где какой коллектив разместится для презентации.

«Каждый год в плавание записывается наибольшее количество детей. Родители, может быть, сначала и не видят своего ребенка чемпионом, но очень хотят, чтобы он научился плавать», - рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Сделать «первый шаг к успеху» пензенцы могут с 12:00 до 15:00. Именно столько будет на Юбилейной площади длиться мероприятие. А затем, уже ближе к вечеру, пройдет еще один фестиваль - «Спасибо». Благодарить будут тех, кто во время пандемии был на страже здоровья пензенцев, кто помогал пожилым с доставкой необходимых товаров.

«Был приглашен очень известный российский исполнитель, певец Трофим, и он выступит с концертом», - сообщил Олег Ягов.

Исполнит певец более десяти композиций.