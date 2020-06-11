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Культура

На сохранение культурного наследия в центре Пензы нужно много денег

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Сроки восстановления пензенского планетария опять неизвестны - об этом депутатам доложила начальник управления культуры города Вера Фейгина.

Уже готова проектная документация, над которой трудились три года, - без нее нельзя было попасть в федеральную программу. Теперь весь вопрос - в финансах.

«Все условия для того, чтобы были выделены деньги на реконструкцию планетария, соблюдены», - рассказала Вера Фейгина.

На комиссии думы говорили об использовании и популяризации пензенских объектов культурного наследия. Депутатов интересовала судьба улицы Ключевского - уникального уголка Пензы, где все еще присутствует дух старины. Народные избранники спрашивали, нельзя ли сохранить то, что осталось.

«Чтобы сделать эту улицу мемориальной, как, например, по примеру Германии, Италии, Москвы, это потребует и колоссальных вложений, и мировоззренческого переосмысления у жителей. Потому что фасады утвердят, и они будут одинаковые, а то, что достроили, надо будет сносить. Это очень много вопросов», - пояснила Вера Фейгина.

Как только началась реконструкция Фонтанной площади, люди стали интересоваться, куда исчезли парковые скульптуры, стоявшие на ее территории. Вера Фейгина ответила, что они в сохранности. Глава города предложил разместить их в одном из парков.

«Сделать своеобразную аллею или галерею, чтобы не у художественных школ ставитью И если человек захотел ознакомиться с этим искусством - пришел и посмотрел, какие у нас начиная с 50-х годов были скульптуры. Подумайте об этом, может, так правильнее будет сделать - в парке Белинского или в Комсомольском», - отметил Владимир Мутовкин.

Вера Фейгина затронула еще один момент, в качестве примера приведя города, в которых существуют специализированные учреждения, являющиеся балансодержателями всех муниципальных памятников. Такие организации получают финансирование на содержание объектов, имеющих культурную и историческую ценность. В Пензе подобного пока нет.

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Гость||

СОХРАНИТЕ СТЕЛУ ГЕРОЯМ ВОВ И ТРУДА НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ.Там не нужно много денег,нужно частицу совести и патриотизма,любви к земле Пензенской.

Гость||

Очередной МУП хочет Фейгина, чтобы деньги через него получать????

Гость||

А зачем постоянно менять бордюры? Зачем за бешеные деньги приобретали туи ,когда можно за бесплатно привезти лиственные деревья которые самосевом занимают не паханные поля. Зачем на реконструкцию сквера на ул.Славы (напротив Ростка) в виде укладки там плитки и новых бордюров выделили 57 250 100 руб.?Такая прям необходимость в этом в кризис?Если не раскидываться бюджетными средствами ,а мы прекрасно знаем в чьих карманах часть их оседает,то можно реконструировать не один объект культурного наследия .Пока у нас отреставрировали нормально только одно здание на Володарского 36 ,все остальные которыми занимались после распада СССР ,просто изувечили.

Имя: Гость
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