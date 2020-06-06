Пензенцам проведут видеоэкскурсию по миру импрессионизма

06.06.2020 | 20:00

Благодаря самоизоляции посетителей картинной галереи становится больше. Сотрудники учреждения активно работают над созданием видеоэкскурсий по экспозициям художественного музея. Вышел в интернет первый ролик по одному из направлений современного искусства.

«Расскажем, как появился импрессионизм, почему и какова его судьба в нашей стране. Последующие выпуски будут уже конкретно рассказывать об отдельных персоналиях, отдельных художниках, о судьбе дореволюционного русского импрессионизма и как пришла новаторская техника импрессионизма в советскую живопись», - пояснил заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Всего запланировано шесть видеоэкскурсий по экспозиции импрессионистов длительностью шесть минут каждая.

«Публика всегда одинакова. Она любит то, что ярко и слащаво. У кого есть большой талант, тот не должен рассчитывать на большее: люди, которые хоть немного понимают и любят импрессионистов, слишком бедны, чтобы покупать их картины», - процитировал Винсента Ван Гога Дмитрий Бушмин в начале экскурсии.

В следующей серии видеофильма, посвященной отечественным импрессионистам, будет рассказ о Константине Коровине - основоположнике жанра в России.

«Он учился живописи у автора известного полотна «Грачи прилетели» Алексея Саврасова. Константин Коровин впервые свою импрессионистскую манеру проявил в 22-23 года, а в 26 уже уехал во Францию и там познакомился с этим видом изобразительного искусства поближе», - рассказала ученый секретарь картинной галереи Ирина Дорошенко.

Посетить видеоэкскурсии по залам картинной галереи можно посредством социальных сетей и сайта учреждения культуры.