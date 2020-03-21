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Культура | Юная певица из Заречного успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

21.03.2020|13:11
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В пятницу, 20 марта, 14-летняя жительница Заречного Алина Штырняева с оглушительным успехом выступила на слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети», которое транслировалось на Первом канале.

Команда поддержки (с Алиной приехали родители, бабушка с дедушкой и руководитель) напутствовала девочку кричалкой «Победа ждет тебя, Алина! Задай им всем адреналина!». Зареченка исполнила песню Златы Огневич One Day на музыку Михаила Некрасова.

Во время выступления девочки члены жюри, сидевшие в креслах спиной к исполнительнице - Полина Гагарина, Валерий Меладзе и Баста, - вели себя весьма эмоционально. Гагарина стучала рукой по подлокотнику, умоляюще складывала ладони и грызла красный блокнотик. А Меладзе, зажмурив глаза, несколько раз стукнулся затылком о спинку кресла.

Песня еще не успела затихнуть, а все трое судей ударили по красным кнопкам. Кресла с надписью «Я выбираю тебя» развернулись к Алине. Меладзе и Гагарина, встав с мест, аплодировали Алине.

Баста вел себя более спокойно, однако и он показал большой палец. «Я очень счастлив, что у меня (в команде. - Прим. ред.) осталось одно место, и на это место попадаешь ты», - произнес он.

«Это было очень гармонично, это было очень здорово», - высказал свое мнение Валерий Меладзе.

«Добро пожаловать в семью!» - пригласил Алину ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

Алина Штырняева занимается вокалом с шести лет, состоит в средней группе вокально-эстрадной студии «Десерт». Девочка прошла кастинг и попала в число 109 участников шоу «Голос. Дети». Всего на участие в новом сезоне поступило около 30 000 заявок, и только 800 детей получили приглашение на очный этап в Москву.

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Источник — фото - кадр www.youtube.com
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Гость|21.03.2020 13:28|

Мда....сомнительная слава от вхождения в такую,,семью".наплачеться ещё.Хотя зареченка,что их жалеть то....

Гость|21.03.2020 13:31|

Гость писал(a):

Мда....сомнительная слава от вхождения в такую,,семью".наплачеться ещё.Хотя зареченка,что их жалеть то....

Почему нет новости о том как студентов Пензенского строительного университета,слёзно и униженно просили помочь облагородить скверы заречного?Видимо сами зареченцы не могут и не хотят отрывать от дивана свою пятую точку,предпочитая жить в грязи-рассказала студентка строительной академии г.Пензы.,,Там везде грязь и сплошная помойка!Разбросаны использованные презервативы,шприцы ,в кустах чуть не вляпалась в кучу дерь...а"рассказала Светлана.-Мы студенты ,рады помочь людям,даже если эти люди не уважают себя-поделилась впечатлениями девушка

Гость|21.03.2020 13:35|

А Меладзе, зажмурив глаза, несколько раз стукнулся затылком о спинку кресла.

Электрод включился полетела сварка, искры и заварили ворота.

Гость|21.03.2020 13:56|

В Заречном чистота, не то что в Пензе, вот где срач-то! Врут эти студенты и не краснеют! Как не стыдно! Они в Заречном-то никогда не были, скорее всего! Никогда там не было грязнее, чем в Пензе! В Пензе только в центре кое-как убрались, а во дворах мусор летает и валяется на каждом шагу!

Гость|21.03.2020 13:57|

Гость писал(a):

А Меладзе, зажмурив глаза, несколько раз стукнулся затылком о спинку кресла.

Электрод включился полетела сварка, искры и заварили ворота.

Ее бы на короновирус проверить по прибытию из Москвы!Участвовала в массовке,и вообще то в Москве 100 больных.Завезет ещё заразу в заречный,а они к нам в Пензу ринуться чихать и кашлять.Так что Оградите нас пожалуйста, сделайте хоть что нибудь!!!!!!!Она же скоро уже приедет в заречный!

Гость|21.03.2020 14:02|

Гость писал(a):

В Заречном чистота, не то что в Пензе, вот где срач-то! Врут эти студенты и не краснеют! Как не стыдно! Они в Заречном-то никогда не были, скорее всего! Никогда там не было грязнее, чем в Пензе! В Пензе только в центре кое-как убрались, а во дворах мусор летает и валяется на каждом шагу!
Не были в Заречном студенты из Пензы?Да это ты врешь и не краснеешь!Вы их скверы умоляли помочь облагородить,вот они и сжалились над вами.У вас даже на Зареченском сайте (город Z) про это пишут

Гость|21.03.2020 14:04|

Так все равно победит дочь Алсу

Гость|21.03.2020 14:06|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
В Заречном чистота, не то что в Пензе, вот где срач-то! Врут эти студенты и не краснеют! Как не стыдно! Они в Заречном-то никогда не были, скорее всего! Никогда там не было грязнее, чем в Пензе! В Пензе только в центре кое-как убрались, а во дворах мусор летает и валяется на каждом шагу!
Не были в Заречном студенты из Пензы?Да это ты врешь и не краснеешь!Вы их скверы умоляли помочь облагородить,вот они и сжалились над вами.У вас даже на Зареченском сайте (город Z) про это пишут
Сейчас посмотрю,если вы правы и они были то вы обо мне больше не услышите.

Имя: Гость
Комментарий:

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