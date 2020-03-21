21.03.2020 | 13:11

В пятницу, 20 марта, 14-летняя жительница Заречного Алина Штырняева с оглушительным успехом выступила на слепых прослушиваниях шоу «Голос. Дети», которое транслировалось на Первом канале.

Команда поддержки (с Алиной приехали родители, бабушка с дедушкой и руководитель) напутствовала девочку кричалкой «Победа ждет тебя, Алина! Задай им всем адреналина!». Зареченка исполнила песню Златы Огневич One Day на музыку Михаила Некрасова.

Во время выступления девочки члены жюри, сидевшие в креслах спиной к исполнительнице - Полина Гагарина, Валерий Меладзе и Баста, - вели себя весьма эмоционально. Гагарина стучала рукой по подлокотнику, умоляюще складывала ладони и грызла красный блокнотик. А Меладзе, зажмурив глаза, несколько раз стукнулся затылком о спинку кресла.

Песня еще не успела затихнуть, а все трое судей ударили по красным кнопкам. Кресла с надписью «Я выбираю тебя» развернулись к Алине. Меладзе и Гагарина, встав с мест, аплодировали Алине.

Баста вел себя более спокойно, однако и он показал большой палец. «Я очень счастлив, что у меня (в команде. - Прим. ред.) осталось одно место, и на это место попадаешь ты», - произнес он.

«Это было очень гармонично, это было очень здорово», - высказал свое мнение Валерий Меладзе.

«Добро пожаловать в семью!» - пригласил Алину ведущий шоу Дмитрий Нагиев.

Алина Штырняева занимается вокалом с шести лет, состоит в средней группе вокально-эстрадной студии «Десерт». Девочка прошла кастинг и попала в число 109 участников шоу «Голос. Дети». Всего на участие в новом сезоне поступило около 30 000 заявок, и только 800 детей получили приглашение на очный этап в Москву.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.