12.03.2020 | 16:48

В фойе драмтеатра зрители ждали встречи с певцом, которого считают своим земляком, хотя город на Суре Сергей Пенкин покинул больше 30 лет назад. На его концертах в Пензе не бывает свободных мест. Этот визит не стал исключением.

«Он был Принцем, а сейчас, мне кажется, он на эстраде уже Король», - отметил пензенец.

«Каждый раз, когда он приезжает в Пензу, я всегда бываю у него на концерте. Мне нравятся его голос, костюмы, он сам. Красиво делает шоу», - рассказала женщина.

Сергей Пенкин до сих пор считает себя пензяком. Он в своеобразной манере признался в любви к месту, где родился и вырос.

«Я хочу, чтобы меня похоронили здесь, в Пензе. Потому что там артистов много, а хочу быть здесь один», - посмеялся певец.

В этот раз Сергей Пенкин представил программу под названием «Сердце на осколки». Певец подчеркивает: у него в жизни все хорошо, а грустное название концерту подарила одна из песен. Но композиции в течение вечера звучали разные - старые и новинки, печальные и ритмичные.

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