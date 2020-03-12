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Культура | Певец Сергей Пенкин признался, что хочет быть похороненным в Пензе

12.03.2020|16:48
Печать

В фойе драмтеатра зрители ждали встречи с певцом, которого считают своим земляком, хотя город на Суре Сергей Пенкин покинул больше 30 лет назад. На его концертах в Пензе не бывает свободных мест. Этот визит не стал исключением.

«Он был Принцем, а сейчас, мне кажется, он на эстраде уже Король», - отметил пензенец.

«Каждый раз, когда он приезжает в Пензу, я всегда бываю у него на концерте. Мне нравятся его голос, костюмы, он сам. Красиво делает шоу», - рассказала женщина.

Сергей Пенкин до сих пор считает себя пензяком. Он в своеобразной манере признался в любви к месту, где родился и вырос.

«Я хочу, чтобы меня похоронили здесь, в Пензе. Потому что там артистов много, а хочу быть здесь один», - посмеялся певец.

В этот раз Сергей Пенкин представил программу под названием «Сердце на осколки». Певец подчеркивает: у него в жизни все хорошо, а грустное название концерту подарила одна из песен. Но композиции в течение вечера звучали разные - старые и новинки, печальные и ритмичные.

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Гость|12.03.2020 19:02|

На кладбище домашних животных.

Гость|12.03.2020 19:09|

А мест то нет ! Так что по месту жительства пусть.

Гость|12.03.2020 19:15|

Певец подчеркивает: у него в жизни все хорошо

Не всё: жены нет, детей тоже.

Гость|12.03.2020 19:25|

Без сомнения очень достойный человек. Много сделал для губернии. Нужно его к Кузьмичу подхоронить. Там участок позволяет подзахоранивать до 7 человек. Всех достойных к Кузьмичу.

Имя: Гость
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