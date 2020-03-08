От Калининграда до Камчатки. География участников, которые прислали работы на всероссийский конкурс «Берега», такая же большая, как и сама страна. Свое мастерство решили продемонстрировать свыше тысячи человек из 129 фотоклубов.
«Есть люди, которые объединяются в какие-то сообщества по интересу к фотографии. Структура может быть совершенно разной: студия, фотошкола - все что угодно, я в советское время занимался в фотоклубе. Оказалось, до сих пор это востребовано, существует», - рассказал организатор проекта Сергей Майоров.
Выставка «Берега» проходит второй год подряд. Так же, как и в прошлом, жюри больше всех понравились работы из Челябинска.
«Благодаря тому, что наш Южный Урал богат природой, древние горы и у нас огромное количество великолепных фотографов-пейзажистов, мы, наверное, и добились победы», - выразил свое мнение руководитель фотоклуба «Каменный поезд» Александр Глебов.
«Около каждой художественной фотографии хочется остановиться, внимательно посмотреть, порадоваться. Они передают настроение, образы, то, что хотел фотохудожник выразить в своей работе», - поделился впечатлениями директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.
Пенза стала первым городом, в котором открылась выставка «Берега», затем ее увидят жители разных регионов страны.
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