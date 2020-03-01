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Культура | Жители и гости Кузнецкого района весело простились с холодными днями

01.03.2020|15:05
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На дворе XXI век, но только не в селе Радищево Кузнецкого района. Жители и гости окунулись в атмосферу народного праздника XIX века и провожали зиму, как это делали предки.

С холодными днями прощались весело. Задорная музыка зазывала в пляс. А шумные ряженые танцевали, громко пели - одним словом, радовались началу весны.

«Это костюм горелок. В деревнях по масленицам собирались дети и играли в догонялки - эту игру называли «горелки», - рассказал актер массовки Дамир Ягудин.

Масленичное гулянье развернулось на территории старинной усадьбы писателя Александра Радищева. В летнее время здесь традиционно устраивают Тихвинскую ярмарку. А вот зимнее действо проводили впервые. Ради колоритного праздника свои дела оставили сотни пензенцев. Они оказались на импровизированной балаганной площади.

«Очень красиво, весело, торжественно. Ощущаешь, как будто мы где-то в старину. Не зря приехали, очень понравилось, очень красиво», - поделились впечатлениями гостьи.

Пензенцы, чтобы не замерзнуть, присоединились к развлечениям. Забав было много. Например, дети выясняли, кто самый ловкий. А взрослые взяли в руки не удочку, а кувалду и пытались выбить себе монету на счастье.

«Мы приехали из города Кузнецка, первый раз на таком гулянье. Чувствуем себя прекрасно, даже не хотим уезжать», - высказала свое мнение участница праздника Юлия Садкова.

А в воздухе стоял запах блинов, на столах разложили сотни лепешек. Угощения - это еще одна важная часть традиционного масленичного гулянья. Удивили хозяйки блинами по старинному русскому рецепту - с пшеном. Попробовать традиционное лакомство можно было с мясом, грибами, икрой, вареньем. Да еще под душевную музыку.

В проводах зимы участие принял и губернатор Пензенской области. Ивану Белозерцеву понравилась атмосфера праздника и то, что народ передает свои традиции из поколения в поколение.

«Много шуток, прибауток. Это очень здорово! Посмотрите, насколько хлебосольные наши люди! Конечно, приятно находиться на таком празднике и хорошо, что традиции сохраняются, что много молодежи на этом празднике. Это значит, что Россия будет жить», - подчеркнул губернатор.

Но вот чучело зимы поджигать не стали. Усадьба носит статус памятника федерального значения. Разводить огонь в таком месте опасно. Поэтому гулянье завершилось огромным хороводом.

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Гость|01.03.2020 20:08|

penzainform.ru писал(a):

Это значит, что Россия будет жить», - подчеркнул губернатор.
Если будет много новых рабочих мест и достойная зарплата,то да.

Имя: Гость
Комментарий:

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