26.02.2020 | 18:55

О любви будет говорить на языке русских народных инструментов муниципальный оркестр «Пенза». По случаю предстоящего женского праздника 8 Марта. А помогать музыкантам поздравлять горожанок приедет солист Большого театра, известный московский баритон Сергей Плюснин. Он снова принял приглашение стать участником совместного проекта.

«Это уникальный певец с красивым тембром, с красивым голосом, который завораживает своим творчеством, сразу забирает зал в свои руки», - отметил художественный руководитель оркестра русских народных инструментов «Пенза» Эдуард Пятунин.

Это первый опыт совместного творчества Плюснина и пензенцев. Новая программа будет совершенно другой и весьма разнообразной.

«И классика, и популярная эстрада, и народные обработки - все в этом концерте прозвучит. Еще в этом концерте будет участвовать наша солистка Танечка Молчанова, тоже прекрасная певица. Она выступит и вместе с Сергеем - у них будет дуэт, - и сама», - рассказал Эдуард Пятунин.

Любителей музыки ждут в среду, 4 марта, в 18:30 в большом зале Центра культуры и досуга.

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