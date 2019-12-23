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Культура | В Пензе драмтеатр за год посетили почти 150 тысяч зрителей

23.12.2019|17:17
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Не рекорд, но цифра значительная - почти 150 тысяч человек посетили Пензенский драматический театр в 2019-м. Зрители с удовольствием шли и на знакомые спектакли, и на премьеры.

Всего в уходящем году было восемь премьер. Шесть из них прошли на большой сцене, две на малой. Спектакли ставили режиссеры из Петербурга, Москвы. Пензенские артисты выступали на домашних фестивалях и выезжали в разные города страны, Израиль. Побывали на гастролях в Венгрии.

«Два ярких события было: открытие Года театра и закрытие Года театра. Передача эстафеты, символа - это же тоже было грандиозно, когда пензенский театр поехал передавать символ Года театра в Саратов. Вообще интерес к театру был повышенный, это, с одной стороны, прекрасно, с другой - очень ответственно, потому что когда к тебе повышенный интерес, то нужно и в десять раз лучше и серьезнее работать», - отметил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

В штате драмтеатра 42 актера. Никто из них без дела не сидел. Средняя зарплата в храме культуры - 26 тысяч рублей.

«Мы заработали 36 миллионов рублей. Эти деньги будут потрачены на зарплату, на коммунальные, на налоги», - сообщил директор Пензенского драматического театра Александр Фомин.

Говорили на итоговой пресс-конференции и о планах на 2020-й. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной обязательно будут спектакли, посвященные войне. Также не обойдут стороной 150-летний юбилей со дня рождения земляка - писателя Александра Куприна.

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