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Культура | В «Кукольном доме» развеселили ребят из детских домов и школ-интернатов

21.12.2019|17:08
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Сенсация в «Кукольном доме» - в прямом эфире канала «Супер ТВ». За происходящим, затаив дыхание, наблюдали ребята из детских домов, школ-интернатов и приютов Пензенской области. Приглашение их на новогодний праздник - одна из традиций благотворительного проекта «Ковчег сказок».

«У нас были конкурсы искусств, экскурсии в различные музеи, культурные заведения Пензы, у нас было огромное путешествие в Москву. Итоги этого года мы подводим сейчас здесь», - рассказал креативный директор проекта «Ковчег сказок» Кирилл Шепелев.

Даниил Громов - из Спасского детского дома, воспитанники которого с удовольствием мастерили поделки к празднику.

«Я бы попросил у Деда Мороза футбольный мяч, потому что я футболом занимаюсь», - поделился мальчик.

Вся детвора с участвовала в занимательных конкурсах, пела песни и водила хоровод вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. А после торжества все могли посмотреть спектакль «Тигренок и его друзья».

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Гость|21.12.2019 18:45|

РПЦ в лице Серафима жертвует средства детским домам и интернатам на Новый год?

Имя: Гость
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