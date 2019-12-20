20.12.2019 | 17:44

В Лермонтовскую библиотеку нагрянул Дед Мороз. Они со Снегурочкой приехали в Пензу из Лунинского района.

«Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю всего самого хорошего, счастья, успехов и удачи во всем!» - отметил Дед Мороз.

Сказочный старец вместе со своими земляками принял участие в смотре-конкурсе учреждений культуры региона «Пою тебе, мой Сурский край». На территории Лунинского района проживает 18 тысяч человек, в Пензу отправились самые творческие.

Ирина Сальникова - педагог детской школы искусств. Она делает елочные игрушки.

«Делается конус из картона, на него надевается пакет, потом обматывается ниточками в клее ПВА, потом нужно, чтобы они подсохли. Конус снимается, елочки из ниток остаются», - рассказала женщина.

«Испокон веков Лунинский район отличался талантами и земляками, которые прославляют сегодня не только Лунинский район, но и всю Пензенскую область. К примеру, есть такие земляки, как Евгений Куликов, Вячеслав Гуляевский и многие другие, которые выступают не только на пензенской сцене, но и за ее пределами», - сообщил глава администрации Лунинского района Алексей Атясов.

Смотр-конкурс «Пою тебе, мой Сурский край» подходит к концу. Его итоги подведут ближе к Новому году.