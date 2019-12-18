18.12.2019 | 17:52

Во весь голос заявили о себе школьники - участники регионального конкурса ведущих концертных программ. Его уже в пятый раз проводят специалисты областного центра развития творчества детей и юношества.

«Первый же конкурс показал, что это долгоживущее мероприятие, которое востребовано в детской среде, особенно у старших школьников - они любят себя показать, продемонстрировать свои творческие умения», - отметила методист центра Елена Новокрещенова.

В очный тур вышли 19 школьников из разных районов области. За тем, как участники держатся перед публикой, умеют отвечать на вопросы, насколько грамотна их речь, наблюдали члены жюри. Им предстоит выявить победителей - лучших ведущих в двух возрастных группах: 11-14 и 15-17 лет.

«Когда переволнуешься, конечно, ты будешь проглатывать и тихо говорить, а когда ты уверен в себе, все будет хорошо», - пояснила участница конкурса Софья Капитурова (г. Нижний Ломов).

В этом году, помимо лучших ведущих, выбирают и сценариста. Тема для творческого задания посвящена знаменательной дате -75-летию Победы в Великой отечественной войне. Писали о подвигах солдат, о тех, кто остался в тылу.

«Про жизнь мальчика, который вдруг неожиданно узнал, что будет война. Его отправили на фронт, и во время фронта он вел свой дневник, а когда вернулся, узнал, что его родители погибли. Он ушел в отчаяние и свой дневник просто где-то оставил», - рассказала участница конкурса Дарья Рязанцева (г. Пенза).

Девушка мечтает, чтобы по ее сценарию поставили спектакль либо в родной школе, либо в театральном кружке, где она занимается.