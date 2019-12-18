18.12.2019 | 17:41

Наследник лучших традиций русской фортепианной музыки, лауреат престижных международных конкурсов Даниил Саямов выступил в дуэте с пензенским симфоническим оркестром.

Игру Даниила Саямова называют органичным сплавом виртуозности и интеллектуализма. Ему рукоплескали Канада, Великобритания, США, Германия, Италия и не только.

«Вместе с Даниилом оркестр играет впервые, и очень приятно, что такую интересную программу. Он предложил второй концерт Рахманинова - действительно один из шедевров фортепианной и симфонической музыки», - рассказал дирижер симфонического оркестра губернаторской капеллы Вячеслав Филиппенков.

Второе отделение посвятили творчеству Шекспира. Драма и нежность «Ромео и Джульетты» П. И. Чайковского переплелись с иронизирующим и даже слегка ядовитым «Гамлетом» Д. Д. Шостаковича.

Концерт прошел в рамках «Пензенских симфонических сезонов». Следующим станет выступление французского скрипача Франсуа Пино-Бенуа с оркестром, оно состоится 1 марта.