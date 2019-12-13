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Культура | В Пензе устроили выставку картин с видами Сердобского района

13.12.2019|18:05
Печать

Освещенные заходящим солнцем дома, красивый храм, осенний лес - десятки видов. Отличительная особенность: почти на всех работах - Сердобск и Сердобский район. Эти картины написали участники II Международного пленэра имени Николая Кузьмина.

Теперь увидеть пейзажи могут жители областного центра на выставке в Губернаторском доме. Идейные вдохновители мероприятия - супруги Вилковы.

«Мы очень давно принимаем участие вообще в подобных пленэрах и по России и за рубежом. Мы подумали, что наш Сердобск тоже достоин того, чтобы художники увидели, узнали, что существует такой город», - отметила член Союза художников России Елена Вилкова.

Первый пленэр Андрей и Елена провели в 2016 году. Второй завершился в октябре 2019-го. Воспоминания еще живы.

«Мы пишем Сердобский район - деревни, села разные. Ездили в Куракино, в «Тарханы» - усадьбу писать, потом писали монастыри, Казанскую Алексиево-Сергиевскую пустынь, по городу Сердобску достопримечательности писали», - рассказал член Союза художников России Андрей Вилков.

За две недели пребывания в Пензенской области десятки художников из разных регионов России и Киргизии написали более двухсот этюдов. Большую часть увезли с собой, но даже из оставшегося получилась интересная выставка.

«Казалось бы, здесь один мотив - это прекрасные сердобские дали, образы города Сердобска. Но они совершенно по-разному написаны, по-разному созданы», - пояснил заместитель директора Пензенской картинной галереи Дмитрий Бушмин.

На картины, накопившиеся у Вилковых за два прошедших пленэра, у супругов большие планы.

«По две работы художники оставляют для нашего города в фонд будущей картинной галереи имени Кузьмина. Это наша мечта», - поделились они.

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