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Культура | В Пензе фольклорный конкурс «Тургай» собрал юных татарских артистов

11.12.2019|16:40
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Диния Бибякова приехала в Пензу из татарского села Кутеевка Белинского района, чтобы принять участие в областном детском фольклорном конкурсе «Тургай». Возраст выступающих - от 6 до 16.

«Я пою песню «Ак каен»: про белую березу, как она чиста и как возле нее играют дети», - рассказала юная исполнительница.

Номера разные, главное - чтобы каждое выступление отражало национальную татарскую культуру.

«Вокал, хореографические, танцевальные, а также обряды; театр фольклорный будет продемонстрирован. И у нас еще выделена номинация «Исполнители на народных инструментах», - пояснила организатор конкурса «Тургай» Гульназ Самочкина.

Фольклорный конкурс «Тургай» поддержан грантом Министерства культуры Республики Татарстан, и возможно, в следующий раз фестиваль уже станет межрегиональным.

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