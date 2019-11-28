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Культура | Трое солистов «Старгорода» стали обладателями почетного звания

28.11.2019|17:24
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«20 лет - слов нет» - так назвал юбилейную программу ансамбль солистов «Старгород». Желающих попасть на концерт едва вместил большой зал областной филармонии. Инструментальный коллектив готов был полностью отдаться любимой публике.

«Наряду с новыми произведениями, которые и эстрадные, и народные, и классические, естественно в переложении, будут звучать те произведения, которые с нами 20 лет, которые знает зритель, которые известны. От Баха до The Beatles, к примеру», - рассказал руководитель губернаторского ансамбля солистов «Старгород» Михаил Кокорин.

Баянный вариант Баха звучал не хуже органного. Струны «Старгорода» легко мешали немецкие страдания с русскими.

Умелые пальцы музыкантов извлекали из народных инструментов шедевр Вивальди из цикла «Времена года» - «Лето. Шторм».

На концерте в торжественной обстановке трем солистам «Старгорода» присвоили почетное звание заслуженного артиста Пензенской области.

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