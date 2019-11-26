26.11.2019 | 18:23

Музей народного творчества продолжает знакомить своих посетителей с промыслами и ремеслами Пензенского края. Открылась экспозиция работ мастеров, их воспитанников, умельцев Иссинского района. Татьяна Буйлова - преподаватель детской школы искусств, на выставку привезла и свои картины, и своих учеников.

«Это шерстяная акварель. Просто берется сухая шерсть, режется, вытягивается, мнется, скручивается - и получается такое изображение. И оно может существовать только под стеклом, то есть оно ни на что не крепится - ни клей, ни какие-то там материалы. Чисто выкладывается на основу, прижимается стеклом и в таком виде существует», - рассказала Татьяна Буйлова.

На выставке можно не только полюбоваться картинами, но еще и увидеть, как их создают. Преподаватели проводят мастер-классы для посетителей. Для того чтобы сшить куклу, потребуется немало времени и опыт. У Ольги Сундеевой тоже не сразу начали получаться забавные дизайнерские текстильные фигуры.

«В детстве я равнодушна была к куклам, в основном мишки плюшевые были. А вот уже когда закончила училище культуры и искусств наше пензенское, я сильно увлеклась куклами», - призналась преподаватель детской школы искусств р. п. Исса Ольга Сундеева.

«Детей занимается очень много. Как раз на декоративно-прикладном творчестве у нас, можно сказать, занимается третья часть школы. Это направление востребовано, и мы очень рады, что прикладное творчество в нашем районе развивается и именно подрастающее поколение занимается этим видом искусства», - отметила директор детской школы искусств р. п. Исса Татьяна Сатыренко.

Еще одно из направлений народного творчества - вокальное. Ансамбль русской песни «Ивушка» под руководством Александра Комарова наполнил музей задором и весельем.

Выставка работ иссинских мастеров в Пензе пробудет до 13 декабря. А уже в феврале 2020-го ремесленники Каменского района покажут, чем их земля славится.