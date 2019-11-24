24.11.2019 | 13:12

Для любого артиста присутствие съемочной группы на выступлении - гарантия того, что концерт увидят не только те, кто купил билет и пришел в зал, но и тысячи телезрителей. Благодаря 11 каналу пензенцы не выходя из дома могут смотреть полные трансляции концертов местных творческих коллективов и солистов, значимых городских и областных мероприятий, всевозможных фестивалей и конкурсов, парадов и праздничных шествий.

«После трансляции наших полных концертов, разных программ к разным праздникам мы получаем огромное количество звонков с благодарностью от наших зрителей. Для нас это огромная поддержка. Мы понимаем, что мы нужны, что мы востребованны, что мы должны повышать свой профессиональный уровень», - рассказала заместитель директора школы искусств им. Ю. Е. Яничкина Наталья Яничкина.

На телеканале уже много лет существует специальная рубрика «Концерт на 11-м», которая выходит в эфир по воскресеньям в 19:15. Кроме того, увидеть выступление любимого коллектива или певца можно не только по телевизору, но и в интернете.

«Не у всех есть возможность посетить само мероприятие, да? А здесь - пожалуйста, вы заходите на сайт «ПензаИнформ», в раздел «Концерт на 11-м». Выбирайте артиста, который вам по душе, и смотрите в любое время либо ждите трансляцию», - объяснил певец, актер Пензенского драматического театра Альберт Ибраев.

11 канал готов откликнуться на любое предложение. Бесплатно. Необходимо соблюдать ряд условий. Для съемок требуется презентабельная сценическая площадка, оснащенная современным световым и звуковым оборудованием. Длительность концерта должна быть не менее часа. Сделать заявку можно по телефону 200-100.