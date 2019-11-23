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Культура | В Пензе состоялся концерт в честь юбилея песни «Восемнадцать лет»

23.11.2019|16:49
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Вера Аношина - первая исполнительница песни, вошедшей в сокровищницу русской культуры.

«Восемнадцать лет»... Эта композиция уже давно стала музыкальной визитной карточкой Пензенской области. Удивительно проникновенной мелодии в сочетании с простым и понятным каждому текстом исполнилось 60. Юбилейной дате и был посвящен вечер в киноконцертном зале «Пенза».

«Таких песен вообще очень мало. Октябрь Васильевич написал очень мелодичную, достающую до каждого сердца, проникновенную настолько, что человек может моментально влюбиться, послушав эту песню», - рассказал ветеран русского народного хора им. О. В. Гришина Юрий Сысоев.

Пожалуй, главный секрет успеха композиции заключается в том, что в ней сочетается лирическая душа русского человека, его вера в лучшее будущее, жизнелюбие и доброта.

«Когда я пою эту песню, я представляю свою малую родину - Сосновоборский район. И очень приятно, что у нас там тоже такие красивые места. Все, что описывается в этой песне, все, что поется, что «паренек кудрявый прошептал», - это же все было у всех. И у меня тоже было и ассоциируется до сих пор. Сколько бы мне ни было лет, я выхожу на сцену, запеваю - и мне кажется, что мне только восемнадцать», - поделилась солистка русского народного хора им. О. В. Гришина Вера Строкина.

Телеверсию концерта, посвященного юбилею песни «Восемнадцать лет», смотрите в ближайшее время на 11 канале.

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