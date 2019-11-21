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Культура | В декабре любители искусства в Пензе увидят выставку «Зеркало жизни»

21.11.2019|18:23
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У пензенцев есть уникальный шанс посмотреть в «Зеркало жизни» и, возможно, увидеть себя. Новая выставка, к которой готовятся в областной картинной галерее, будет посвящена одному из самых ярких и любимых жанров художественного искусства - бытовому. Родоначальниками направления стали голландцы.

«Сцены в кабаках, сцены в деревнях, сцены городской жизни, сцены обывателей пишут идеализированно, поэтично, именно воспевая эту обычную простую жизнь. Далее, в работах XVIII и особенно XIX века, трактовка бытового жанра, бытовых сцен меняется на острую критику социального строя», - рассказал заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Советский быт очень хорошо отражен в работах братьев Ткачевых «Зима». В них нет лишнего пафоса. А в картине кисти пензенского художника Бориса Николаева «Впервые по снегу» можно увидеть скрытый подтекст: как быстро наступает на деревенский уклад город, неся с собой новую жизнь.

«Работы будут многие показаны впервые, это более половины. А остальная часть показывалась когда-то очень давно, десятилетия назад, то есть никак не в последние годы», - добавил Дмитрий Бушмин.

Выставка «Зеркало жизни» откроется в Губернаторском доме 6 декабря. Она будет дополнена предметами декоративно-прикладного искусства.

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Гость|21.11.2019 18:47|

Великолепная живопись ! На века! Это вам не Никас Сафронов . . .

Гость|21.11.2019 19:06|

Никос софронов "forever"

Имя: Гость
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