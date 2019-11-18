18.11.2019 | 15:53

Мужчины на шоу не рвались, зато женщины создали аншлаг: их влекло «Искушение» - театр танца из Санкт-Петербурга.

«Я думаю, что всем понравится это представление в любом случае. Зальет водой, или лепестками роз, или любовью», - пошутила зрительница.

Цветы в руках женщин появились уже в первые минуты шоу, вскоре последовали и другие сюрпризы в виде напитков. Но танцев под дождем, той самой вишенки, ради которой пришла чуть ли не половина зала, нужно было ждать долго, но не утомительно - коллектив театра умеет заворожить.

«Искушение» - своеобразный танцевальный проект. Команда состоит только из мужчин. Представление наполнено размышлениями о взаимоотношении полов.

Пензенцы увидели шоу под дождем «Мужчина vs Женщина», оценили провокационные номера и тонкий юмор ведущего и в буквальном смысле были охвачены ливнем энергии и страстей в финале, где любовь расцветает под потоками воды.