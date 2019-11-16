16.11.2019 | 17:44

Раньше парень был солистом краснодарской группы «Триада». Теперь его голос звучит из отечественных машин «реальных пацанов», гоняющих по улицам с громкой музыкой.

Это Владимир Афанасьев, пишущий под творческим псевдонимом Нигатив. По образованию - инженер квантовой электроники. Любит Шекспира, Эдгара По и Гомера. В середине 90-х начал сочинять рэп. Чтобы его читать, нужно иметь неплохие мозги.

«Меня же не подводит память: я с «Триадой» тоже не был в Пензе ни разу? То есть впервые, получается. Эх, знал бы - приготовил блин, ну который комом, он же первый», - пошутил рэп-исполнитель.

Нигатив еще и литератор - пишет мистические романы. Их фрагменты вложены все в тот же рэп.