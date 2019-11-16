Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|16 ноя 2019|19:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  70.99  |  $  64.24

Культура | В Пензе зачитал рэп бывший солист «Триады» Нигатив

16.11.2019|17:44
Печать

Раньше парень был солистом краснодарской группы «Триада». Теперь его голос звучит из отечественных машин «реальных пацанов», гоняющих по улицам с громкой музыкой.

Это Владимир Афанасьев, пишущий под творческим псевдонимом Нигатив. По образованию - инженер квантовой электроники. Любит Шекспира, Эдгара По и Гомера. В середине 90-х начал сочинять рэп. Чтобы его читать, нужно иметь неплохие мозги.

«Меня же не подводит память: я с «Триадой» тоже не был в Пензе ни разу? То есть впервые, получается. Эх, знал бы - приготовил блин, ну который комом, он же первый», - пошутил рэп-исполнитель.

Нигатив еще и литератор - пишет мистические романы. Их фрагменты вложены все в тот же рэп.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!