11.11.2019 | 16:29

Родился в тюрьме у репрессированной матери; работал на шинном заводе, когда начал петь в ресторане; имеет тесные связи с Украиной, Белоруссией и Россией - все это про Ярослава Евдокимова, на чей концерт собрался полный зал пензенского драмтеатра.

«Я очень волнуюсь: много людей, много приставных стульев, и я переживаю, понравится ли вам наш концерт. Может, и не получится у нас, мы живые люди, всякое бывает. Концерт непредсказуемый, мы не знаем, с чего начинать», - признался артист.

Публика попросила спеть «Фантазер» и «Колодец» - самые известные песни Ярослава Евдокимова. Он же решил оставить их на конец выступления.

Исполнитель из 80-х общался с залом, в том числе и с помощью интерактива советского образца.

«Если у вас у кого-то ко мне вопросы, пожалуйста, можете записочки писать, заказывать песни. Если у кого-то день рождения сегодня - я знаю, что есть именинники, потому что дети покупают билеты своим родителям на наш концерт, - я с удовольствием поздравлю вас и песню любую бесплатно для вас спою», - предложил Ярослав Евдокимов.

За два часа выступления зрители услышали как шлягеры советского времени, так и новые песни. Артист продолжает записывать композиции на стихи современных поэтов.