11.11.2019 | 16:42

Четвертое обращение Юрия Григоровича к пьесе Шекспира «Ромео и Джульетта» смогли оценить в Испании, Португалии, США, Великобритании, Японии, Италии, а теперь и в Пензе.

За балет выдающего русского композитора Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» Юрий Григорович впервые взялся в 1978-м для Парижской оперы. Через год на сцене Большого театра с успехом состоялась премьера московской версии.

В 1999 году Юрий Григорович создал третью версию «Ромео и Джульетты» для труппы «Кремлевский балет». Спектакль Краснодарского театра балета Юрия Григоровича появился в 2000-м. Именно эту постановку увидели пензенские зрители.

«Очень хорошее впечатление! Хорошо танцуют, хорошо подобраны пары, и Ромео, и Джульетта соответствуют своему образу», - отметил горожанин.

«Очень понравился. Дочка занимается художественной гимнастикой, она с профессиональной точки зрения смотрела», - рассказала женщина.