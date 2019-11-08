Песню пензенских авторов, поэтессы Матрены Смирновой и композитора Бориса Трубина, исполнил хор ветеранов «Серебряная прядь». Это произведение в репертуаре коллектива уже не один год. Поэтому именно им открыли концерт, посвященный 80-летнему юбилею области.
«Мы готовились долго, у нас много произведений на стихи и музыку наших местных композиторов, концерт должен получиться хорошим», - рассказала руководитель хора «Серебряная прядь» Светлана Щеглова.
Впервые перед зрителями предстало трио «Настроение». Дебют состоялся также под композицию пензенского автора Геннадия Гроссмана.
Всего в программу концерта вошло 16 песен. Среди них есть новые, которые хор еще не исполнял.
Вместе с другими слушателями за выступлением наблюдала специальная комиссия из областного Дома народного творчества. Она делала это с целью проверки.
«Репертуар коллектива должен обновляться на 25% по сравнению с предыдущим годом, и чтобы состав коллектива не уменьшался», - отметила художественный руководитель Пензенского областного Дома народного творчества Гульфия Баткаева.
В итоге комиссия подтвердила уже существующее звание хора «Серебряная прядь» - народный.