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Культура | Хор ветеранов «Серебряная прядь» выступил в честь юбилея области

08.11.2019|17:22
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Песню пензенских авторов, поэтессы Матрены Смирновой и композитора Бориса Трубина, исполнил хор ветеранов «Серебряная прядь». Это произведение в репертуаре коллектива уже не один год. Поэтому именно им открыли концерт, посвященный 80-летнему юбилею области.

«Мы готовились долго, у нас много произведений на стихи и музыку наших местных композиторов, концерт должен получиться хорошим», - рассказала руководитель хора «Серебряная прядь» Светлана Щеглова.

Впервые перед зрителями предстало трио «Настроение». Дебют состоялся также под композицию пензенского автора Геннадия Гроссмана.

Всего в программу концерта вошло 16 песен. Среди них есть новые, которые хор еще не исполнял.

Вместе с другими слушателями за выступлением наблюдала специальная комиссия из областного Дома народного творчества. Она делала это с целью проверки.

«Репертуар коллектива должен обновляться на 25% по сравнению с предыдущим годом, и чтобы состав коллектива не уменьшался», - отметила художественный руководитель Пензенского областного Дома народного творчества Гульфия Баткаева.

В итоге комиссия подтвердила уже существующее звание хора «Серебряная прядь» - народный.

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