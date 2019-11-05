Соскучившись по родным и друзьям, Бахтияр Хабеев собрал их тихим осеним вечером на свой день рождения. Любимая гитара, сцена и только самые близкие - все, что поистине ценно для артиста.
Бахтияр - известный в Пензе исполнитель авторской песни. Романтик, осознающий жестокие реалии, но отчаянно верящий в силу добра.
Артист работает над музыкальной повестью.
«Жизнь какого-то одного человека от начала до конца. Я придумал такого героя - идеальный человек с неидеальной судьбой. Я придумал себе новую жизнь, я себя сам заново придумал. Нельзя отмотать время назад, но зато придумать для себя это можно», - пояснил Бахтияр.
Некоторые отрывки повести прозвучали на творческом вечере.