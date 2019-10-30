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Культура | В Пензе для школьников организовали 25-й слет краеведов

30.10.2019|18:42
Печать

В Литературном музее отметили выход издания научных работ школьников, которые они готовили для городского слета юных краеведов. Авторам статей, включенных в сборник, - не больше 18 лет. Лучшие вновь представили свои исследования.

Дарья Кизенкова свою фамилию на страницах издания видит не впервые. Десятиклассница неоднократно принимала участие в слете юных краеведов и всегда входила в число победителей. Это означает автоматическое попадание работы в сборник.

«У меня теплые чувства, потому что это остается в архивах, и мне приятно от того, что труды - не только мои, но и классного руководителя - не проходят зря, а остаются напечатанными. Прямо за душу берет от этого», - рассказала юный краевед.

В 2019-м слет юных краеведов прошел в 25-й раз. Сборник лучших статей его участников начали печатать не сразу - 16 лет назад. Идея принадлежит педагогам.

«Когда они выходят на слет краеведов с этими работами, то выступили, заняли место и как бы все, но это же история, и она пишется маленькими жителями нашего города. Нам пришла мысль увековечить это на бумаге, ведь что написано пером, не вырубишь топором», - рассказала заместитель директора детского центра «Спутник» Оксана Медведева.

Тираж издания скромный - всего 70 экземпляров. Печатают сборник на деньги родителей тех, кто победил на слете.

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