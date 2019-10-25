25.10.2019 | 16:57

Пензенские театралы ждали весь год, и вот октябрь уже радует публику международным фестивалем «МаскерадЪ». Он уже третий по счету, но волнения от этого у организаторов не меньше.

«Во-первых - в Год театра, во-вторых, связан с Мейерхольдом, в-третьих, все билеты на весь фестиваль проданы», - пояснил художественный руководитель пензенского драмтеатра Сергей Казаков.

В программе фестиваля - постановки, к которым в своем творчестве, режиссерской и актерской работе обращался Всеволод Мейерхольд. В 2019 году исполнилось 145 лет со дня его рождения. В гоголевской «Женитьбе» он играл роль Кочкарева.

Именно этот спектакль в исполнении труппы московского театра «Школа драматического искусства» и открыл «МаскерадЪ».

«Будем предлагать прочтение, как любит говорить режиссер Огарев, классическое, поскольку не было задачи удивлять трюками, визуальными суперсредствами. Это, безусловно, все будет, но будет вплетено в контекст бережного и уважительного отношения к классику», - рассказала директор театра Ольга Соколова.

С работой московских актеров пензенские театралы знакомы. «Школа драматического искусства» на первом фестивале представляла зрителям «Мцыри».