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Культура | Егора Крида обвинили в пропаганде вседозволенности, цинизма и разврата

25.10.2019|16:23
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Эксперты проанализировали творчество известного исполнителя Егора Крида (Булаткина), родившегося в Пензе, и пришли к неутешительным выводам: его песни крайне вредны подрастающему поколению.

Труд под названием «Комплексное социокультурное исследование медиасреды выступлений Егора Крида» опубликован на сайте Роскомнадзора РФ. Он датирован 27 сентября 2019 года и выполнен членами общественной экспертной комиссии при межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации», зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Местом издания документа значится Тюмень.

О членах комиссии известно, что их зовут А. П. Волкова, Т. Н. Симонова и Е. Ю. Шабалина, а также то, что они аккредитованы Роскомнадзором и имеют стаж экспертной деятельности свыше 1 года.

Они установили, что информация, содержащаяся в видеозаписях Крида, «является открытой пропагандой вседозволенности, цинизма и разврата, возводит в ранг всеобщей нормы проституцию без возрастного ограничения». А обесценивание жизненных и социальных устоев, по мнению авторов, в перспективе формирует девиантное, деструктивное и даже суицидальное поведение, да и в целом подрывает установку на создание семьи и рождение детей.

Особое внимание авторы исследования уделил рекламным постерам Крида.

«Центром афиши являются губы исполнителя, которые сомкнуты. Однако глаза певца смотрят прямо в глаза зрителя, выражая при этом молчаливый призыв. Глаза, губы, надпись «Выбрать билет» и видимое слово татуировки на груди артиста на английском языке «SAY» (в переводе с английского языка - «ГОВОРИ») составляют якорь нейролингвистического программирования», - описывают они влияние рекламы на подсознание подростков.

Не обошли вниманием эксперты и псевдоним. То они соотносят его с древнерусским словом «кривда», то с названием компьютерной игры Assassin’s Creed («Кредо ассасина», «Кредо убийцы»), то, напротив, с английским creed («кредо, убеждение, вера»). В итоге, по мнению специалистов, исполнитель злоупотребляет доверием подростков, неспособных в силу скудного жизненного опыта критически относиться к его творчеству.

«Главное негативное влияние песен Егора Крида - развращение детей и молодежи, снятие запретов, растабуирование сознания. Происходит это воздействие скрытыми способами, меняющими ценностное восприятие. Резкая отрицательная реакция родителей вызывает еще большее падение родительского авторитета в глазах детей», - предупреждают эксперты.

В заключении приведены выводы: выступления Егора Крида вредны для здоровья и развития детей и подростков, провоцируют их на противоправное поведение.

«Медиасреда выступлений Егора Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», - пишут они.

Конечным же итогом, по мнению специалистов, становится разрушение традиционных ценностей, преемственности поколений и государственных устоев.

Авторы документа резюмируют: «Руководство команды Егора Крида и всех принимающих его концертных площадок обязано заменить возрастную маркировку его выступлений на «18+». В случае их отказа обеспечивать защиту детей от негативных информационных воздействий должны будут правоохранительные органы».

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Гость|25.10.2019 16:49|

Во бред, уже какое то средневековье начинается, скоро за рыжих возьмутся так как их в средние века подвергали инквизиции. penzainform.ru писал(a):

блокирующее развитие интеллекта
Ага, а передачи на первом, НТВ и канале Россия, способствуют развитию интеллекта.

Ожидаем введения крепостного права.

Гость|25.10.2019 16:52|

Отпетушить его прилюдно на по.Ленина

Гость|25.10.2019 16:54|

Ох Иван Крит очко не болит?

Гость|25.10.2019 16:55|

УЖАС как завидуют богатые люди, что есть еще богаче! Егор вперед утри всем нос депутатишкам,госслужащим это они просто завидуют!!!

Гость|25.10.2019 16:59|

Отец Нурмагомедова похвалил осадивших отель Макгрегора дагестанцев

Гость|25.10.2019 17:06|

Копните под секту рпц аналогичным образом. Или слабо?

Гость|25.10.2019 17:09|

Как задолбали эти мордовские дети! Написать что ли больше нечего?

Дмитрий Н. Мотовилов|25.10.2019 17:10|

Егрить нельзя помиловать....

Гость|25.10.2019 17:14|

Под эту характеристику подпадает 99,9 % всей попсы.

Гость|25.10.2019 17:26|

Гость писал(a):

Гость|25.10.2019 17:09|

Как задолбали эти мордовские дети! Написать что ли больше нечего?

Как задолбали эти татарские дети! Почитать что ли больше нечего?

Гость|25.10.2019 17:30|

Гость писал(a):

Как задолбали эти татарские дети! Почитать что ли больше нечего?
Из татарских, это его дружок, Тимур Юнусов, а сам он из мордовских

Гость|25.10.2019 17:33|

penzainform.ru писал(a):

Эксперты проанализировали творчество известного исполнителя Егора Крида (Булаткина), родившегося в Пензе, и пришли к неутешительным выводам: его песни крайне вредны подрастающему поколению.
Так это сомнению и не подлежит. Человек-разумный, со здоровой психикой слушать таких "артистов" не будет. Наконец-то начали прижимать этих шутов со сцены.

Имя: Гость
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