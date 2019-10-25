25.10.2019 | 16:23

Эксперты проанализировали творчество известного исполнителя Егора Крида (Булаткина), родившегося в Пензе, и пришли к неутешительным выводам: его песни крайне вредны подрастающему поколению.

Труд под названием «Комплексное социокультурное исследование медиасреды выступлений Егора Крида» опубликован на сайте Роскомнадзора РФ. Он датирован 27 сентября 2019 года и выполнен членами общественной экспертной комиссии при межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации», зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Местом издания документа значится Тюмень.

О членах комиссии известно, что их зовут А. П. Волкова, Т. Н. Симонова и Е. Ю. Шабалина, а также то, что они аккредитованы Роскомнадзором и имеют стаж экспертной деятельности свыше 1 года.

Они установили, что информация, содержащаяся в видеозаписях Крида, «является открытой пропагандой вседозволенности, цинизма и разврата, возводит в ранг всеобщей нормы проституцию без возрастного ограничения». А обесценивание жизненных и социальных устоев, по мнению авторов, в перспективе формирует девиантное, деструктивное и даже суицидальное поведение, да и в целом подрывает установку на создание семьи и рождение детей.

Особое внимание авторы исследования уделил рекламным постерам Крида.

«Центром афиши являются губы исполнителя, которые сомкнуты. Однако глаза певца смотрят прямо в глаза зрителя, выражая при этом молчаливый призыв. Глаза, губы, надпись «Выбрать билет» и видимое слово татуировки на груди артиста на английском языке «SAY» (в переводе с английского языка - «ГОВОРИ») составляют якорь нейролингвистического программирования», - описывают они влияние рекламы на подсознание подростков.

Не обошли вниманием эксперты и псевдоним. То они соотносят его с древнерусским словом «кривда», то с названием компьютерной игры Assassin’s Creed («Кредо ассасина», «Кредо убийцы»), то, напротив, с английским creed («кредо, убеждение, вера»). В итоге, по мнению специалистов, исполнитель злоупотребляет доверием подростков, неспособных в силу скудного жизненного опыта критически относиться к его творчеству.

«Главное негативное влияние песен Егора Крида - развращение детей и молодежи, снятие запретов, растабуирование сознания. Происходит это воздействие скрытыми способами, меняющими ценностное восприятие. Резкая отрицательная реакция родителей вызывает еще большее падение родительского авторитета в глазах детей», - предупреждают эксперты.

В заключении приведены выводы: выступления Егора Крида вредны для здоровья и развития детей и подростков, провоцируют их на противоправное поведение.

«Медиасреда выступлений Егора Крида способствует крайнему эмоциональному напряжению, погружая несовершеннолетнего (и совершеннолетнего) в стрессовое состояние, блокирующее развитие интеллекта», - пишут они.

Конечным же итогом, по мнению специалистов, становится разрушение традиционных ценностей, преемственности поколений и государственных устоев.

Авторы документа резюмируют: «Руководство команды Егора Крида и всех принимающих его концертных площадок обязано заменить возрастную маркировку его выступлений на «18+». В случае их отказа обеспечивать защиту детей от негативных информационных воздействий должны будут правоохранительные органы».