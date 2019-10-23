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Культура | В Пензе актеры-любители поставили спектакль по рассказам А. П. Чехова

23.10.2019|18:51
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На малой сцене областного драматического театра артисты взрослой группы лаборатории актерского мастерства «Первая скрипка» представили пьесу по рассказам Антона Павловича Чехова. Премьерный показ состоялся в преддверии фестиваля современного искусства «Без крыши», на который отправятся пензенцы.

В главных ролях заняты непрофессиональные актеры. У всех разная работа: кто-то - из сферы здравоохранения, кто-то - из управления Федеральной налоговой службы. Но их объединяет любовь к творчеству.

«Люди, которые занимаются театром, сами по себе талантливы. Актерское искусство - это умение концентрироваться, умение владеть вниманием, телом, ориентироваться в любой ситуации. Это действительно очень сильно воспитывает», - подчеркнул художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков.

Сами начинающие актеры признают, что играть на сцене очень непросто, но стараются максимально входить входить в образы и раскрываться как никогда.

«Раньше я только в школьных мероприятиях принимал участие, это совершенно другое дело, а сейчас в театре - уже иной уровень. На репетициях получаю драйв, удовольствие. Очень важно, чтобы человек перестал быть замкнутым», - рассказал участник лаборатории актерского мастерства Максим Борисов.

Показ спектакля по чеховским рассказам на пензенской сцене прошел с успехом. Через несколько дней актерам «Первой скрипки» предстоит выступить в столице.

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