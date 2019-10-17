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Культура | В Пензе группа «Князь» отметила 30-летие «Короля и Шута»

17.10.2019|17:09
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Концерт получился немного парадоксальным - на выступление одной группы пришли поклонники другой. Коллектива «Король и Шут» нет уже давно, но один из их состава, Андрей по кличке Князь, создал свою группу, оставив музыку и песни практически в прежнем ключе.

В киноконцертном зале были те, кто любил и любит «Короля и Шута», а на сцене играл «Князь». Пензенцы ностальгировали.

«Они уловили ту грань, когда еще можно сохранять свою индивидуальность и при этом не повторяться. Во-вторых, у этой группы чувствуются хороший, ярко выраженный задор и харизма», - прокомментировал ценитель музыки.

«Сказки» первые в таком стиле в России появились, потом зафанател - и по сей день», - рассказал поклонник.

В Пензе «Князь» отметил 30-летие основания группы «Король и Шут».

Композиции в стиле панк-рок могут прийтись по душе не всем. Но даже те, кто такую музыку не любит, единодушно отметили достоинства концерта: никакой фонограммы, полная отдача стоящих на сцене и много энергии, которая легко передается зрителям.

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