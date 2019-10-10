10.10.2019 | 16:43

Хорошие времена пришли в Пензу вместе группой из Костромы «ГУДТАЙМС». Ребята в городе впервые, приехали в рамках своего турне - презентации вторую часть нового альбома «Нате и кушайте».

«Все песни «ГУДТАЙМС» - о любви. Все до одной, что есть. Накормим мы хорошим звуком, прекрасным настроением. Все люди уйдут, скинув с себя негативные эмоции, придут домой радостные, лягут спать и будут вспоминать с улыбкой этот вечер.

Наш слушатель - человек неважно какого возраста, не важно, где он находится по социальной лестнице. Важно, чтобы у человека было хорошее чувство юмора - это самое главное, когда человек умеет смеяться над собой, над какими-то простыми вещами. Он улыбается, и это самое главное», - рассказал вокалист группы Артем Шаров.

На сцене зажигали восемь человек. Половина из них - одноклассники. Группа родилась, когда они еще учились в школе.

После Пензы «Хорошие времена» отправились в Йошкар-Олу.