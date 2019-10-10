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Культура | В Пензе группа «ГУДТАЙМС» презентовала часть нового альбома

10.10.2019|16:43
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Хорошие времена пришли в Пензу вместе группой из Костромы «ГУДТАЙМС». Ребята в городе впервые, приехали в рамках своего турне - презентации вторую часть нового альбома «Нате и кушайте».

«Все песни «ГУДТАЙМС» - о любви. Все до одной, что есть. Накормим мы хорошим звуком, прекрасным настроением. Все люди уйдут, скинув с себя негативные эмоции, придут домой радостные, лягут спать и будут вспоминать с улыбкой этот вечер.

Наш слушатель - человек неважно какого возраста, не важно, где он находится по социальной лестнице. Важно, чтобы у человека было хорошее чувство юмора - это самое главное, когда человек умеет смеяться над собой, над какими-то простыми вещами. Он улыбается, и это самое главное», - рассказал вокалист группы Артем Шаров.

На сцене зажигали восемь человек. Половина из них - одноклассники. Группа родилась, когда они еще учились в школе.

После Пензы «Хорошие времена» отправились в Йошкар-Олу.

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Гость|10.10.2019 18:41|

Они бы ещё бы перепихнулись в восьмером.

Гость|10.10.2019 18:50|

Гость писал(a):

Гость|10.10.2019 18:41|

Они бы ещё бы перепихнулись в восьмером.

И это было

Гость|10.10.2019 20:29|

Перед выходом у солиста на губищах белая слизь,что это?

Гость|10.10.2019 20:47|

Йогурт или биомасса.

Гость|10.10.2019 21:08|

Кто имеет против их

Имя: Гость
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