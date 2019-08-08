08.08.2019 | 18:47

Юные пожарные Пензенской области стали призерами всероссийского фестиваля «Таланты и поклонники». Попасть на подмостки тверского театра было нелегко. Прежде чем приехать в древний город, пришлось открыть не одну дверь.

«Пройдя кучи этих всех многочисленных этапов, девочки были отобраны для участия в финале конкурса. В общей сложности в этом всероссийском фестивале приняло участие более 20 000 детей со всех уголков нашей необъятной родины. А вот в Твери собралось более 120 участников из 12 регионов страны», - сообщила начальник отдела Пензенского областного отделения ВДПО Ирина Егорова.

Диплом II степени получил образцовый хореографический ансамбль «Изюминка» из Пензенского района. Наташе Родькиной из Спасска дали почетную грамоту. А кузнечанка Арина Ананьева стала первой в номинации «Вокальное искусство».

«Сильные участники были, сильная конкуренция, потому что дети действительно были со всей России, с сильными голосами и композициями. Даже были сомнения, что что-то получится», - рассказала победительница.

Одним из главных условий конкурса стало наличие номеров с противопожарной тематикой. Арина исполнила песню об иконе, спасающей от огня.

Кроме участия в конкурсных мероприятиях, пензенские артисты во всех подробностях ознакомились с культурными достопримечательностями Твери.