07.08.2019 | 16:03

24 августа Пензенская областная библиотека имени Лермонтова присоединится к всероссийской акции «Ночь кино - 2019».

В 16:00 начнется мультсеанс для детей. В 17:00 зрителям покажут кинофильм «Домовой» (6+), в 19:00 - «Балканский рубеж» (16+), в 22:00 - «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+).

Кроме того, с 18:00 до 20:00 для посетителей будет работать семейная игротека.

Бесплатные билеты можно забронировать заблаговременно на сайте Лермонтовской библиотеки.

В 2019 году акция «Ночь кино» пройдет в России уже в четвертый раз. Кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки по всей стране готовят для своих гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов.