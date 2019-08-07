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Культура | Стало известно, какие фильмы пензенцы смогут увидеть в «Ночь кино»

07.08.2019|16:03
Печать

24 августа Пензенская областная библиотека имени Лермонтова присоединится к всероссийской акции «Ночь кино - 2019».

В 16:00 начнется мультсеанс для детей. В 17:00 зрителям покажут кинофильм «Домовой» (6+), в 19:00 - «Балканский рубеж» (16+), в 22:00 - «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+).

Кроме того, с 18:00 до 20:00 для посетителей будет работать семейная игротека.

Бесплатные билеты можно забронировать заблаговременно на сайте Лермонтовской библиотеки.

В 2019 году акция «Ночь кино» пройдет в России уже в четвертый раз. Кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки по всей стране готовят для своих гостей лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов.

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Гость|07.08.2019 16:14|

Будет ли представлена линейка фильмов от Браззеср?

Гость|07.08.2019 16:21|

Гость писал(a):

Будет ли представлена линейка фильмов от Браззеср?
правильно Браззерс, хоть бы посмотрел разок внимательно на название

Гость|07.08.2019 16:58|

Всиво то ачипятка...

Имя: Гость
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