04.08.2019 | 12:06

Одно из сокровищ фонда Пензенской картинной галереи - графическая работа Рембрандта, которая ранее никогда не выставлялась. Она будет специально оформлена и станет важнейшим экспонатом будущего вернисажа.

«Откроем просто шикарную, очень глубокую, пронзительную выставку с великолепными произведениями, которая получила название «XVII век. Эпоха Рембрандта», - сообщил заместитель директора Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Дмитрий Бушмин.

Все представленные работы будут датированы именно таким временным отрезком. Это картины школ Голландии, Фландрии, Италии. Только два шедевра возьмут из основной экспозиции, остальные явятся на свет из запасников.

«27 августа свыше двадцати произведений будут представлены в Губернаторском доме. Если перечислить имена, это будет сам Рембрандт ван Рейн, Петерс Бонавентура, Юлиус Парселис, Фредерико де Мушерон, Эрнст Дитрих. Это великие имена. И даже будет графическая работа, копия с произведения Антониса ван Дейка - портрета английского короля Карла I», - добавил Дмитрий Бушмин.

Кстати, новая выставка будет первой для него в статусе заместителя директора Пензенской картинной галереи. До этого Дмитрий Бушмин работал методистом культурно-образовательного отдела, затем занимал пост заведующего отделом современного искусства в Губернаторском доме.