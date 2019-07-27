27.07.2019 | 14:49

Они родились в один день и выступают вместе. Братья Бабахановы, Егор и Антон - творческий тандем близких родственников. К искусству молодых людей приучила мама с детства. Один выбрал саксофон, другой - ударные.

«Когда мы пошли в музыкальную школу, мы еще не думали, станем музыкантами или нет, была какая-то неопределенность. Я вообще на переводчика хотел, а потом так получилось, что закончили музыкальную школу и уже было жалко потраченного времени», - рассказал Егор Бабаханов.

Братья живут в Москве. В Пензу приехали со своей мамой, здесь ее малая родина. В городе на Суре музыканты выступили с единственным концертом.

Егор Бабаханов исполняет не только зарубежные и отечественные шлягеры, но и сочиняет композиции сам. А Антон, кроме ударных, осваивает и другие музыкальные инструменты.

«Не очень у меня на гитаре получается, поэтому я занимаюсь еще и пианино», - отметил он.

В ближайшее время молодые люди намерены приступить к покорению интернета. Ведь глобальная компьютерная сеть дает творческим личностям уникальные возможности.