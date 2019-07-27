27.07.2019 | 16:18

Молодой музыкант будет задавать в Пензе ритм. Педагог школы имени В. П. Чеха выиграла грант в 100 тысяч рублей на молодежном форуме «Таврида». Деньги она потратит на обучение детей игре на ударных.

«30 тысяч пойдет на инструменты, остальное - на организацию конкурса, на призы, на жюри, на мастер-классы», - рассказала обладательница гранта Таисия Гришина.

В музыкальной школе Таисия руководит эстрадно-джазовым оркестром «Ананас». Но для «вкусных» композиций ему не хватает инструментов, которые создали бы ритмичный фон.

«30 тысяч, конечно, для перкуссии маловато, потому что конги достаточно дорогие, ксилофон я хотела, тоже достаточно дорогой инструмент. Скорее всего, бар чаймс мы приобретем, может быть, джембе, может, бонго», - добавила Таисия.

Средства поступят позже. За их трату обладательнице придется отчитаться.

Это уже четвертый по счету грант, который выиграла Таисия Гришина. Ее проекты ежегодно поддерживают на форуме «Таврида». Деньги педагог вкладывает в развитие джазовой музыки в Пензенской области.