Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|26 июл 2019|14:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
  70.47  |  $  63.29
 

Культура | Гости музея народного творчества могут увидеть Чичикова и Чарли Чаплина

26.07.2019|13:38
Печать

В музее народного творчества (г. Пенза, ул. Куйбышева, 45) открылась выставка кукол из папье-маше. Их автор - Анатолий Агапов (1925-1991).

Анатолий Кузьмич родился в Кузнецке, получил техническое образование и всю жизнь проработал инженером. Изготовление фигурок стало его хобби. Увлечение началось с изготовления новогодних игрушек из цветной бумаги, фольги, лоскутков ткани. В дальнейшем мастер перешел на папье-маше (склеенная мелко нарезанная бумага).

Для фигурок из серии «Клоуны» мастер использовал пустую яичную скорлупу в качестве голов героев. В серию, помимо абстрактных персонажей, входят своеобразные портреты известных артистов этой профессии: Олега Попова, Карандаша, Чарли Чаплина.

Еще одна тематическая коллекция - персонажи поэмы Николая Гоголя «Мертвые души»: Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин и главный герой - Чичиков.

«Они вошли в галерею лучших экспонатов музея народного творчества. Работы Анатолия Агапова - образцы высочайшего мастерства талантливого человека, оставившего свой яркий след в народном искусстве Пензенского региона», - сообщается в группе учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

Источник — фото vk.com/public144429644
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!