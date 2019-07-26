26.07.2019 | 13:38

В музее народного творчества (г. Пенза, ул. Куйбышева, 45) открылась выставка кукол из папье-маше. Их автор - Анатолий Агапов (1925-1991).

Анатолий Кузьмич родился в Кузнецке, получил техническое образование и всю жизнь проработал инженером. Изготовление фигурок стало его хобби. Увлечение началось с изготовления новогодних игрушек из цветной бумаги, фольги, лоскутков ткани. В дальнейшем мастер перешел на папье-маше (склеенная мелко нарезанная бумага).

Для фигурок из серии «Клоуны» мастер использовал пустую яичную скорлупу в качестве голов героев. В серию, помимо абстрактных персонажей, входят своеобразные портреты известных артистов этой профессии: Олега Попова, Карандаша, Чарли Чаплина.

Еще одна тематическая коллекция - персонажи поэмы Николая Гоголя «Мертвые души»: Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин и главный герой - Чичиков.

«Они вошли в галерею лучших экспонатов музея народного творчества. Работы Анатолия Агапова - образцы высочайшего мастерства талантливого человека, оставившего свой яркий след в народном искусстве Пензенского региона», - сообщается в группе учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».