25.07.2019 | 18:23

В литературном музее показали театральную постановку, посвященную 230-летию со дня рождения русского писателя, драматурга, уроженца Пензенской губернии Михаила Николаевича Загоскина.

Его еще при жизни называли русским Вальтером Скоттом. Из-под пера Загоскина вышли 29 томов романов, повестей, рассказов, 17 комедий.

Помимо театрализованного действа в музее представили почтовую карточку с портретом писателя, ее могли получить на память все гости. Приготовили для них карточки и с другими известными историческими личностями, связанными с Пензенской областью.