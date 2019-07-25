Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|25 июл 2019|19:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Дождь |
  71.18  |  $  63.81
 

Культура | В Пензе представили почтовую карточку с портретом Михаила Загоскина

25.07.2019|18:23
Печать

В литературном музее показали театральную постановку, посвященную 230-летию со дня рождения русского писателя, драматурга, уроженца Пензенской губернии Михаила Николаевича Загоскина.

Его еще при жизни называли русским Вальтером Скоттом. Из-под пера Загоскина вышли 29 томов романов, повестей, рассказов, 17 комедий.

Помимо театрализованного действа в музее представили почтовую карточку с портретом писателя, ее могли получить на память все гости. Приготовили для них карточки и с другими известными историческими личностями, связанными с Пензенской областью.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!