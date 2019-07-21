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Культура | На Московской состоялся бесплатный урок для начинающих фотографов

21.07.2019|17:49
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Звуки затворов разносились по улице Московской: десятки пензенцев учились делать качественные снимки. Проходил бесплатный урок для начинающих фотографов. На нем собравшимся рассказывали, как правильно работать со вспышкой. Несведущие в этом деле удивлялись, зачем она нужна, если на улице и так светло.

«С этим мы боремся, чтобы фотография и фотоискусство в нашем городе Пензе процветали и становились намного лучше и качественнее. Если руки не оттуда, то не в фотоаппарате дело. Даже при полупрофессиональной технике, которая в принципе сейчас есть, мне кажется, у каждого в семье, можно сделать очень хорошие, грамотные фотографии», - пояснил организатор занятий Александр Беляков.

Евгения Ефакина обучается фотоискусству уже несколько лет. В 11-м классе девушка выпросила у родителей камеру. Говорит, результат от подобных занятий виден невооруженным глазом.

«Самое главное, наверное, практика. Конечно, знания базовые тоже нужны. Ну и плюс общение с такими же фотографами - начинающими и уже профессиональными», - высказала свое мнение Евгения Ефакина.

Такие встречи организуют регулярно, причем не только на улице. Часть занятий проходит в фотостудии.

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