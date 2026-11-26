30-летнюю жительницу Пензы подозревают в краже 100 000 рублей у 21-летнего участника СВО.

В полицию обратилась мать бойца. Она рассказала, что ее сын заключил контракт и собрался отправиться в зону спецоперации. Молодой человек хотел попасть в тыл и по совету знакомых обратился к некой женщине.

Та убедила бойца оформить доверенность на ее имя, чтобы распоряжаться его банковскими счетами. Якобы эти деньги понадобятся для решения вопроса с распределением.

Когда молодой человек прибыл в зону СВО, он понял, что пензячка его обманула, и попросил мать восстановить доступ к счетам. Женщина сделала это и обнаружила, что пропали 300 000 рублей.

Мать бойца отыскала злоумышленницу и встретилась с ней. Та вернула 200 000 рублей, а оставшуюся сумму обещала отдать позже, пояснив, что выполнить договоренность не вышло. Спустя некоторое время «помощница» стала отрицать наличие оформленной доверенности и долга, затем вовсе прекратила выходить на связь.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Пензячке грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщили в региональном УМВД РФ.